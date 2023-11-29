Bursa Büyükşehir desteği, denizde de hissedilecek Balıkçılara tulum ve çizme dağıtan Başkan, ağlardan balık topladı Bursa'da kırsal kalkınma hedefleriyle bugüne kadar tarımsal ve hayvansal üretime önemli destekler sağlayan Büyükşehir Belediyesi, destek çerçevesine balıkçıları da aldı.

Bursa Büyükşehir desteği, denizde de hissedilecek

Balıkçılara tulum ve çizme dağıtan Başkan, ağlardan balık topladı

BURSA - Bursa'da kırsal kalkınma hedefleriyle bugüne kadar tarımsal ve hayvansal üretime önemli destekler sağlayan Büyükşehir Belediyesi, destek çerçevesine balıkçıları da aldı. Bursa Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği'ne kayıtlı 148 teknede çalışan 310 tayfaya su geçirmez balıkçı tulumu ve çizme takımı dağıtıldı. Balıkçı teknesiyle denize açılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarlalarda yaptığı hasat etkinliğinin bir benzeri de ağlara takılan balıkları toplayarak yapmış oldu.

Bursa'nın sahip olduğu tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için tohum, fide-fidan, makine ve ekipman gibi desteklerle her zaman çiftçinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, tarımsal desteklerde rotayı denizlere çevirdi. Verimli tarım topraklarının yanı sıra Marmara Denizi ve gölleri ile balıkçılıkta da önemli bir potansiyele sahip olan Bursa'da gerek profesyonel gerekse de olta balıkçılığının daha da gelişmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, balıkçıları da destek çerçevesine aldı. Bu çerçevede Bursa Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği'ne kayıtlı olan 12 metrenin altındaki 148 teknede çalışan 310 tayfaya, çalışma şartlarının iyileştirilmesi amacıyla balıkçı tulumu ve çizme takımı dağıtıldı.

Ayrı bir değere sahip

Gemlik'in Karacali İskelesi'nde düzenlenen balıkçı destek paketi dağıtım töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Marmara Denizine kıyısı olan Bursa'da balıkçılık faaliyetinin yoğun olarak yapıldığını hatırlattı. Marmara Denizinde yaşanan müsilaj sorununu hatırlatan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı alt yapı yatırımları sayesinde Bursa'nın, Marmara'ya kıyısı olan diğer illerden çok daha şanslı olduğunu kaydetti. Hamsi, istavrit, uskumru, kefal, kılıç, kolyoz, lüfer, somon, palamut, sardalye gibi yüzey balık türlerinin Marmara Denizi'ndeki yerinin önemli olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu sebeple balıkçılık bizim için ayrı bir değere sahip. Biz tarımsal anlamda her kesime dokunmaya çalışıyoruz. Balıkçılığa destek bizim açımızdan da bir ilk oldu. Denizde bereket artsın, hem olta balıkçılığı hem profesyonel balıkçılık daha da gelişsin istiyoruz" dedi.

Destek artarak devam edecek

Bursa'nın, midye yetiştiriciliğinde de ilk üç il arasında yer aldığını kaydeden Başkan Aktaş, "Midye tesislerinin faaliyete geçmesiyle birlikte bir-iki yıl içinde 19 bin tona yakın üretim artışı gerçekleşeceğini umuyoruz. Midye yetiştiriciliği; denizi filtre ederek temizlemesi, kirlilik oluşturmaması, arındırma işlemi sonrası sağlıklı gıda temini açısından önemli. Bursa'da deniz ürünleri 1 milyar TL'ye yakın gelir ile birlikte ihracat ve istihdam imkanı sağlıyor. Denizden avlanılan ürünlerin yüzde 90'ı ticari balıkçılık faaliyetinde bulunan 12 metrenin üzerindeki teknelerden, yüzde 10'u ise 12 metrenin altındaki küçük balıkçı teknelerden sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak; şehrimizde faaliyet gösteren ve Bursa Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği'ne kayıtlı olan balıkçılarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek amacıyla 148 teknede çalışan 310 tayfaya su geçirmez balıkçı tulumu ve çizme takımı dağıtıyoruz. Bu desteğimizin balıkçı kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Vira bismillah diyerek bütün balıkçılarımıza bereketli, kazançlı, bir sezon temenni ediyorum. Bu desteklerimiz artarak devam edecek" diye konuştu.

Kirletmemek çok önemli

Törene katılan Bursa Vali Vekili Mustafa Kılıç ise 3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de, denizden yeteri kadar istifade edilemediğini söyledi. Denizcilikle uğraşanların teşvik edilmesi adına gerek bakanlığın gerekse belediyelerin önemli destekler sağladığını hatırlatan Kılıç, "Denizleri verimli kullanmak için kirletmemek lazım. Biliyorsunuz müsilaj afeti yaşadık. Kirletmemek en önemlisi çünkü temizlemek daha maliyetli. Bu nedenle denizlerimizi temiz tutmak, atık suları ve kirletici ortamları denizlerden uzak tutak zorundayız. Hem tüm kırsal alanlarda hem de balıkçılarımıza yönelik yaptıkları destekler nedeniyle Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

Sayılı illerden biriyiz

Bursa İl Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar da Bursa'nın arazi, hayvan sayısı ve ürün deseni yanında balıkçılıkta da Türkiye'nin sayılı illerinden biri olduğunu vurguladı. Bursa'da hem deniz avcılığı hem de iç sulardaki avcılık faaliyetinin yoğun olduğunu kaydeden Acar, "2018'de 4 bin ton olan üretim, 2022'de 13 bin 500 tona çıktı. Midye üretim tesisleriyle birlikte bir iki yıl içinde üretimin 19 bin ton civarında olması bekleniyor. ve üretim değerinin de 1 milyar TL'ye çıkmasını bekliyoruz. Ben Büyükşehir Belediyemizin bu desteklerinin balıkçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bursa Su Ürünleri Avcılık Kooperatif Üst Birliği Başkanı Beyazıt Uysal, küçük ölçekli balıkçılara yönelik destekleri nedeniyle, Karacaali Mahallesi Muhtarı Köksal Noca da mahalleye yapılan yatırımlar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleriyle birlikte destek paketlerini balıkçılara dağıtan Başkan Aktaş, daha sonra balıkçı teknesine binip, ağları topladı. Tekneyle denize açılan Başkan Aktaş, ağlara takılan balıkları tek tek topladı.