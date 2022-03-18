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Bursa Büyükşehir'den kar uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bursa Büyükşehir'den kar uyarısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'bu gece ve yarın etkili olması beklenen kar yağışı ile buzlanma olaylarına karşı' kış lastiği bulunmayan araçlar ile trafiğe çıkılmaması noktasında sürücüleri uyardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'bu gece ve yarın etkili olması beklenen kar yağışı ile buzlanma olaylarına karşı' kış lastiği bulunmayan araçlar ile trafiğe çıkılmaması noktasında sürücüleri uyardı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, bu gece ve yarın etkili kar yağışı olacağı belirtilirken; Bursa Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele noktasında gerekli tedbirleri aldı. Toplam 178 iş makinası ve kamyon ile 508 personelden 100 ekip oluşturan Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede ulaşımın sorunsuz sağlanması için 7/24 teyakkuzda olacak.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama, kış lastiği bulunmayan araçların karlı zeminde trafikte aksamalara yol açtığı belirtilerek, sürücüleri trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. Ulaşımda sorun yaşayan vatandaşların 'Alo 153 hattını arayarak' yardım isteyebileceği belirtildi. - BURSA

Bursa Büyükşehir'den kar uyarısı

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, kar, Yerel, Haberler

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