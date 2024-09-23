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Bursa Arama Kurtarma Derneği 25. Yılını Kutladı

Bursa Arama Kurtarma Derneği 25. Yılını Kutladı
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Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT), kuruluşunun 25. yılını Hüdavendigar Kent Parkı'nda gerçekleştirdiği etkinliklerle kutladı. Dev Türk bayrağının açıldığı etkinlikte, derneğin arama-kurtarma çalışmaları ve gelecekteki hedefleri hakkında bilgi verildi.

Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) kuruluşunun 25. yılını köprü üzerinde Türk bayrağı açarak kutladı.

Arama-kurtarma çalışmalarıyla deprem, sel ve doğal afetlerde birçok kişinin hayatını kurtaran sivil toplum kuruluşlarından Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT), kuruluşunun 25. yılını Hüdavendigar Kent Parkı'nda kutladı. İstiklal Marşı'nın başlamasıyla halat yardımıyla Hüdavendigar Kent Parkı'nın köprüsü üstüne çıkan ekipler, dev Türk bayrağını açtı. Senaryo gereği köprü ayağında bulunan yaralıyı sedye ile bota alan BAKUT ekipleri, dereden geçerek yaralıyı halat yardımıyla kurtardı. 7'den 70'e herkesin keyifle izlediği gösterilerin ardından, etkinlikler fotoğraf sergisi, ekipman tanıtımı ve yüz boyama ile devam etti.

6 ilde aktif olan BAKUT'u 10 ile çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen BAKUT Genel Başkanı Cihat Öz, "22 Eylül 1999 yılında kurulan derneğimizin 25. yılını kutluyoruz. 1999 Marmara depreminin ardından kurulan derneğimiz profesyonel dağcılar tarafından kuruldu ve hala dağcılık branşında aktif görev alıyoruz. 25 yıl içerisinde birçok deprem, sel, orman yangını, arama-kurtarma operasyonları ve vatandaşlarımız ihtiyacı olduğu her zaman yanlarında bulunduk. Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi mabedinde söz verdiğimiz gibi ulusal yapılanmamıza devam ediyoruz. Bursa'da başlayan bu yolculuk şu anda 6 ilimizde devam ediyor. ve önümüzdeki günler 10 ile çıkarmayı hedefliyoruz. 11 ili etkileyen 6 Şubat depreminde kurtaramadığımız canlar aklımızda kalıyor. 6 Şubat depreminin 209'uncu saatinde 8 gün boyunca uğraştığımız enkazın en alt katından 2 vatandaşımızı kurtardık. Maalesef 3 çocuklarını kaybetmişlerdi. Bunun gibi kurtardıklarımız çok gurur verici" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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