Bursa AB Bilgi Merkezi Blockchain Teknolojileri Programı Düzenledi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren Bursa AB Bilgi Merkezi, günümüzde hızla gelişen Blockchain teknolojilerine yönelik önemli bir etkinliğe imza attı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun finansal desteği ile uygulanmakta olan, Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın desteklenmesi projesi kapsamında 1997 yılından bu yana BTSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa AB Bilgi Merkezi farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bursa AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen 'Blockchain Teknolojilerinin Endüstriyel Kullanımı' programı BTSO Ana Hizmet Binası'nda düzenlendi. Programın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, dünyanın tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir hızla dönüştüğünü söyledi. Bu süreçte ekonominin de kabuk değiştirdiğini kaydeden Batmaz, "Teknolojik devrimlerin en önemli özelliği çok hızlı bir şekilde gerçekleşme eğilimidir. İnternet kullanımı bunun en çarpıcı örneğidir" dedi.

Son 22 yıldır Avrupa Birliği fonlu araştırma ve geliştirme projeleri yaptıklarını belirten TAGES CEO'su Leyla Arsan, AB'nin Blockchain teknolojiyle alakalı yürüttüğü bir AR-GE fonu olduğunu belirtti. Arsan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"AB'nin en önemli iki başlığı var. Bunlardan birini regülasyonlar, standartlar diğerini ise etki oluşturmaktadır. Topluma fayda sağlayacak, etki oluşturacak ve herkesin aynı düzeyde gelişimini sağlayacak şekilde standartlar, regülasyonlar geliştirerek Blockchain ile ilgili projeler geliştiriliyor. Bu hedef doğrultusunda müthiş bir AR GE ve inovasyon fonu var."

Program, sunumların ardından soru cevap bölümüyle birlikte sona erdi. - BURSA