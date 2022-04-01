Büro Memur-Sen: "Türk sporunun geleceği mutlu personelden geçer"

Büro Memurları Sendikası'ndan (Büro Memur-Sen) yapılan açıklamada, "Türk sporunun geleceği mutlu personelden geçer. TBMM'deki ' Spor Yasası' çalışmalarına ilave maddeler eklenmesi gerekir" denildi.

Uzun süredir üzerinde çalışılan "Spor Yasası" Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Büro Memur-Sen, spor kulüpleri ve spor federasyonları kanun teklifi ile ilgili çağrıda bulundu.

Büro Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, kanun teklifi çerçevesinde yapılacak düzenlemelere Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çalışan personelin sorunlarına da yer verilerek, çözüm istenildi. Açıklamada, Türk sporunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan yasada en önemli unsurun "insan" olduğuna ve insanı görmezden gelen hiçbir yasanın başarılı olamayacağı aktarıldı.

Çalışma barışının sağlanması ile talepleri ve sorunları çözülmüş personelin daha verimli bir iş ortaya çıkaracağının ifade edildiği açıklamada "Türk sporunun geleceği mutlu personelden geçer. TBMM'deki 'Spor Yasası' çalışmalarına ilave maddeler eklenmesi gerekir" ifadelerine yer verildi.

İnfaz koruma memurlarına verilen 3 ve 4. derece kadro hakkı, sağlık çalışanlarının maaşları için hazırlanan 'ek zam' düzenlemesi hatırlatılırken TBMM'de yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere "uzman ve başöğretmen" olma hakkı ve ek zam verildiğine dikkat çekildi.

'Spor Yasası'na ilave maddeler eklenerek Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çalışan diyetisyen, masörler, beslenme uzmanlarının özlük haklarıyla ilgili yaşanan sıkıntıların çözüme kavuşturulması gerektiği bildirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel