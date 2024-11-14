Üye Girişi
Haberler

Büro Memur-Sen: "Doğum sonrası kadınlara tanınan ücretsiz izin hakkının bir yılı yüzde 50 ücretli olsun"

Büro Memur-Sen:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), doğum sonrası kamu görevlilerine tanınan ücretsiz izin hakkının ilk bir yılının yüzde 50 ücretli olarak uygulanmasını talep etti.

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), doğum sonrası kamu görevlilerine tanınan ücretsiz izin hakkının ilk bir yılının yüzde 50 ücretli olarak uygulanmasını talep etti.

Büro Memur-Sen, doğum sonrası kadın kamu görevlilerine tanınan ücretsiz izin hakkının ilk bir yılının yüzde 50 ücretli olarak uygulanmasını istedi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Büro Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Arife Topçuoğlu, mevcut uygulamayla kadın memurlara çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni verildiğini hatırlatarak, "Asgari 8, azami 13 hafta olan bu izin sonrası da ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda ise günde bir buçuk saat de süt izni verilmektedir. Ayrıca isteğe bağlı olarak iki yıla kadar ücretsiz izin hakkı bulunmaktadır. Ancak doğum sürecindeki toplam üç ay olan ücretli izin sonrası kullanılacak ücretsiz izinler aileleri ekonomik olarak etkilemektedir. Bir anda gelir kaybına uğrayan aileler, ya çocuklarının gelişimine katkı sunamayıp çalışmayı tercih etmekte ya da bu durumu düşünerek çocuk yapmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geleceğinin bugünün çocukları ve gençlerine emanet olduğunu belirten Topçuoğlu, "Günümüzdeki genç nüfusun azlığı ve azalmaya devam etmesi, üzerinde düşünülmesi ve çalışılması gereken büyük bir konudur. Gençlerin evliliğe ve çocuk yapmaya teşvik edilmesi bu açıdan büyük bir öneme haizdir. Bu yönde devletimizin evliliği teşvik için başlattığı evlilik kredisi uygulamasını takdirle karşılıyoruz. Bu uygulamanın doğum sonrası kullanılacak bir yıllık ücretsiz izin yerine, ilk bir yıllık sürenin yüzde 50 ücretli olarak kullandırılması uygulamasıyla daha da ileri götürülmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

"Talebimiz kazanıma dönüşünceye kadar konunun takipçisi olacağız"

İsteklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ileteceklerini belirten Topçuoğlu, "Talebimiz kazanıma dönüşünceye kadar konunun takipçisi olacağız. Ailenin huzuru, çalışma verimliliğinin artması çalışan memnuniyetiyle mümkün olmaktadır. Bu talebin karşılanmasıyla inanıyoruz ki kadınlarımızın çalışma hayatına katılımı artacaktır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı
'O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi'

"O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Luka Jovic kimdir? Luka Jovic kaç yaşına, mevkisi ne? 15 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Globe Soccer Ödülü nasıl oy verilir, puan durumu ne (Arda Güler 1.'mi)? Wanda Nara hamile mi? Rojin Kabaiş neden öldü? MasterChef eleme adayları kim? 14 Kasım Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 14 Kasım Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 14 Kasım Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Sözleşmeli öğretmen tercih ekranı açıldı mı? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nereden yapılır? (e-Devlet) 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI | Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman? 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI | Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri başladı mı? Sözleşmeli öğretmen tercih ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.