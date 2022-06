Burkent'te toplu iş sözleşmesi sevinci

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BURKENT Genel Müdürlüğü ve Türk-İş Konfederasyonu'na bağlı Yol-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesine imzalar atıldı. Tarihi belediye binasında yapılan imza törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yol-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsmet Tan ve Burkent Genel Müdürü Ahmet Avcı katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin zaman gözetmeksizin her alanda çalışmaları sürdürdüğünü söyledi. 2014 yılında yürürlüğe giren 'Bütünşehir Yasası' ile tüm il sınırlarının Büyükşehir sınırlarına dahil olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, " Bursa, her geçen gün gelişiyor ve yatırımlarımızla büyüyor. Sanayi, tarım, turizm, sağlık ve spor gibi alanlarda artık Türkiye'nin lokomotifi konumundayız. Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan şehrin bugününü imar ederken diğer yandan geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken, daire başkanlıklarından iştiraklere kadar tüm personelimizin ürettiği hizmetlerle vatandaşımızın lehine işler ortaya koymaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Akıllı şehircilikten gençlik spora, altyapı ve çevre yatırımlarına kadar bir sürü çalışmayı hayata geçiriyoruz. Hizmet ortaya koyarken, arkadaşlarımız 'mesai mefhumu gözetmeden' çok kararlı şekilde her alanda projeler üretiyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Personelimizin yanındayız"

Burkent'in günden güne büyüdüğünü belirten Başkan Aktaş, yapılan sözleşmenin 2022-2025 dönemini kapsadığını söyledi. İmza altına alınan sözleşmeyle yüzde 73 artış sağlandığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Burkent, her geçen gün gelişen bir iştirakimiz ve bundan sonra da gelişim gösterecek. Gerek kentsel dönüşümler gerekse de Harmancık'taki mobilya üretim merkezinin devreye girmesiyle, bundan sonraki süreçte çalışan sayısı daha da artacak. 2022-2025 yılları arasında 36 aylık dönemi kapsayan toplu iş sözleşmesini imza altına alıyoruz. Yapılan sözleşmeden 36 personelimiz istifade edecek ama zaman içerisinde inşallah bu sayı artacak. 3 yıllık sözleşme çerçevesinde personel ücretlerinde ve sosyal haklarda memnuniyet verici iyileştirmeler gerçekleştirildi. Bu toplu sözleşme ile şirketimiz bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın en düşük ücreti yüzde 73 artışla 6 bin 711 lira oldu. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile birlikte maaşlara yılda 2 ikramiye, 2 bayram harçlığı ve yapılan işin niteliğine göre ek görev ücreti dahil edildi. Ayrıca Yol-İş Sendikası'nın isteği doğrultusunda, çalışanlarımızın sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı. Yaptığımız kıymetli işlerle vatandaşımızın yanında olduğumuz gibi personelimizin de yanındayız. Onların alın teri kurumadan haklarını vermek, en büyük önceliğimiz. Çalışan memnuniyetini önemsiyoruz. Sendikamıza da yapıcı tavırlarından dolayı çok teşekkür ederim. İmzalanan sözleşmenin hem çalışanlarımız hem şirketimiz hem de sendika için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yol-iş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsmet Tan ise, "Büyükşehir Belediyesi içinde küçük bir iştirak içinde örgütlenmek bizler için mutluluk verici. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a sözleşme sürecinde göstermiş olduğu kolaylıklardan dolayı teşekkür ederim" diyerek, gerçekleşen anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel