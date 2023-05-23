Burhaniyeliler TOGG'a hayran kaldı

Burhaniye ilçesinde, yerli ve milli otomobil Togg'un T10X modeli büyük ilgi gördü. Togg, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar ile buluşturuldu.

Balıkesir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın makam aracını teslim almasıyla birlikte il genelinde TOGG rüzgarı esmeye başladı. İlçe ilçe tanıtılan TOGG'u inceleyen Burhaniyeli vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti. Aracı uzun uzun seyreden vatandaşlar, hatıra fotoğrafları çekti. Vatandaşlar şehir turu da yapan TOGG'a hayran kaldı.

Aracı hayranlıkla izlediğini anlatan Güven Buluş, "Yerli ve milli otomobilimiz TOGG'un ilçemizle buluşmasını izliyoruz. Bunun heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz. Bunun ülkemize kazandırılmasında emeği geçen, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Himmet Keleş de, "Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a da teşekkür ediyoruz. Vatana mimlete hayırlı olsun" dedi. Nazmi Karademir ise, "Devletimizin katkıları ile yapılan TOOG ilçemize geldi. Bu vesileyle aracı yakından inceleme fırsatı bulduk. Ben de kuraya katılmıştım Bana da çıktı. Ama, ekim veya kasım ayında esim edilecek. Heyecanla bekliyorduk. Bu gün aracı yakından inceleme fırsatı buldum. Aracımız çok güzel. Rabbim bütün sahiplerine güle güle kazasız belasız binmeyi nasip etsin. Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın yaptırdığı yollardan, köprülerden, otoyollardan geçmeyi, kazasız belasız kullanmayı nasip etsin" diye konuştu. - BALIKESİR

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