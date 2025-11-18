Burhaniyeliler Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Yürüyüşüne Davet Ediyor

(BALIKESİR) - Burhaniye Bağımsız Kadın Dayanışması üyesi kadınlar, 25 Kasım Uluslararası Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında yapılacak yürüyüş ve mitinge katılım çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda stant kuran Burhaniye Bağımsız Kadın Dayanışması ile bileşenlerinin üyeleri, el ilanları dağıtarak, kent sakinlerini 25 Kasım Uluslararası Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında yapılacak yürüyüş ve mitinge katılımaya çağırdı.

El ilanında, kadınlara genellikle yakınları erkekler tarafından uygulanan şiddetin kaynağında toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin yattığı belirtildi. Toplumsal cinsiyet eşitliğini hayata geçirmek için kamu kurumları ve yerel yönetimlerin göreve çağrıldığı el ilanında, kadına karşı şiddetin suç olduğu, yasal düzenlemelerin ve uluslararası sözleşmelerin uygulanması gerekliliği vurgulandı.

Balıkesir merkez ve ilçelerinde sadece 3 kadın danışma merkezi ve 1 sığınma evi bulunduğu kaydedildi.