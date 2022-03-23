Burhaniyeli çobanın üçüz koyun sevinci - Haberler

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Burhaniyeli çobanın üçüz koyun sevinci

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Burhaniyeli çobanın üçüz koyun sevinci

Burhaniye ilçesinde, bir çobanın Karagöz adlı koyunu üçüz yavruladı.

Burhaniye ilçesinde, bir çobanın Karagöz adlı koyunu üçüz yavruladı. Bayram sevinci yaşadığını anlatan çoban, kuzuları damızlık yapacağını söyledi.

Kızıklı yolunda koyunculuk yapan 61 yaşındaki Halil İbrahim Gezgin'in Karagöz adlı koyunu üçüz yavru doğurdu. İkisi dişi biri erkek olan yavrulara ve analarına güzü gibi baktığını anlatan Gezgin, üçüzlerin bereket habercisi olduğuna inandığını söyledi.

Koyunculuğun baba mesleği olduğunu anlatan 1 çocuk babası Halil İbrahim Gezgin, "Çocukluğumdan beri koyunculuk yapıyorum. Koyunlarımdan ikiz doğuranlar oldu, ancak, Karagöz bu sene üçüz yavru yaptı. Buna çok sevindim. Karagöz'e ve yavrularına gözüm gibi bakıyorum. Üçüzlerin bereket habercisi olduğuna inanıyorum. Kuzuları damızlık yapacağım" dedi. - BALIKESİR

Burhaniyeli çobanın üçüz koyun sevinci

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Damızlık, Karagöz, Bayram, Yerel, Haberler

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