Burhaniyeli avukat cübbesiyle son yolculuğuna uğurlandı Yerel Haberler Burhaniye ilçesinde, beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Avukat İlker Hancılar, Ören Camiinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Burhaniye ilçesinde, beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Avukat İlker Hancılar, Ören Camiinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. 55 yaşındaki Hancılar'ın avukatlık cübbesi de tabutunun üstüne örtüldü. Edremit İlçesinde avukatlık yapan 55 yaşında, 1 çocuk babası İlker Hancılar, 5 ay önce geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi altına alınırken, dün yaşam savaşını kaybetti. Hancılar'ın cenazesi Ören Camiine getirilirken, avukatlık cübbesi de tabutunun üstüne örtüldü. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazına, Edremitli ve Burhaniyeli avukatlar ile Hancılar'ın sevenleri katıldı. İlker Hancılar'ın cenazesi Börülceköy Mezarlığında toprağa verildi. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Edremit Ören Yerel Haberler

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