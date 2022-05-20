Burhaniye Tenis Ligi tamamlandı - Haberler

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Burhaniye Tenis Ligi tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Burhaniye Tenis Ligi tamamlandı

Burhaniye Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Tenis Ligi final müsabakaları gerçekleşti.

Burhaniye Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Tenis Ligi final müsabakaları gerçekleşti. Final maçları sonrası dereceye giren sporculara ödülleri Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Başkan Yardımcıları Murat Yazgan ile Tamer Midilli ve İlçe Gençlik Spor Müdür vekili Dinçay Gülfidan tarafından verildi.

Burhaniye Tenis Kulübünün ilkini düzenlediği tenis ligi müsabakalarında ödüller sahiplerini buldu. Burhaniye Tenis Kulübü sahasında 29 Ekim tarihinde başlayan lige 45 Erkek 36 Kadın tenis sporcusunun katıldığı ligde toplamda 410 müsabaka gerçekleştirildi. Yapılan final müsabakaları sonrası ödül töreni düzenlendi. Törende dereceye girenlere ödülleri Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Başkan Yardımcıları Tamer Midilli, Murat Yazgan ve İlçe Gençlik Spor Müdür vekili Dinçay Gülfidan tarafından verildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Spor, Haberler

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