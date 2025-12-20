Burhaniye'de Eski Yağ Küpleri Mekanlarda Dekoratif Obje Oldu

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, geçmişin izlerini taşıyan zeytinyağı küpleri bugün mekanlara estetik bir değer katıyor. Yılmaz Özcan, yağ küplerinin dedelerinden miras kaldığını ifade ederek, "Son yıllara krom ve plastik kaplar çıkınca bunlar kullanılmaz oldu" dedi.

Türkiye'nin önde gelen zeytin üretim bölgeleri arasında yer alan Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, geçmişte zeytinyağı saklamak için kullanılan büyük yağ küpleri bugün dekoratif amaçla değerlendiriliyor. Bir dönem evlerin ve depoların vazgeçilmezi olan bu küpler, yeni açılan işletmelerde ve bazı parklarda sergilenerek mekanlara nostaljik bir hava katıyor.

Ailesinden kalan eski eşyaları özenle muhafaza ettiğini belirten iki çocuk babası işletmeci Yılmaz Özcan, bu küplerin dedelerinden miras kaldığını söyledi. Özcan, "Eskiden zeytinyağını en sağlıklı şekilde saklamak için bu küpler kullanılırdı. Zamanla krom ve plastik kapların yaygınlaşmasıyla küpler kullanım dışı kaldı. Şimdi ise işletmemde iki adet küp bulunuyor. Onları boyayıp sergiledim ve ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor" dedi.

Özcan ayrıca mekanında yalnızca yağ küplerine değil, eski radyolar ve bakır kaplar gibi geçmişin izlerini taşıyan birçok objeye de yer verdiğini ifade ederek, bu eşyalarla hem aile hatıralarını yaşattığını hem de Burhaniye'nin kültürel mirasını geleceğe taşımaya çalıştığını dile getirdi.