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Burhaniye'de Yaz Kur'an Kursları Son Buldu

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Burhaniye ilçesinde, camilerde açılan Yaz Kur'an kursları sona ererken, İlim Yayma Cemiyeti ve Halk Eğitim işbirliğiyle eğitim gören çocuklar için hatim töreni düzenlendi. Törende öğrenciler Kur'an-ı Kerim okurken, ilahiler ve şiirler seslendirdi. Programın sonunda öğrencilerin dans gösterileri de ilgiyle izlendi.

Burhaniye ilçesinde, camilerde açılan Yaz Kur'an kursları birer birer sona ererken, İlim Yayma Cemiyetin de, Halk Eğitim işbirliği ile 70 gündür eğitim gören çocuklar için de hatim tören yapıldı. Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonunda yapılan hatim törenine kursu bitiren 85 öğrenci ile veliler ve idareciler katıldı,

Törende öğrenciler Kur'anı Kerim ve ilahiler okurken, şiirler seslendirdi Programın sonunda dans da yapan öğrencilerin gösterileri ilgi gördü. 70 günden beri eğitim alan öğrenciler öğrendiklerini velileriyle paylaşırken mutluluk yaşadı. Programın 70 gün sürdüğünü kaydeden Burhaniye İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Sadrettin Küçükkaya, "Yaz Kur'an Kursu programı 70 gün sürdü. 70 gün içinde 85 öğrencimiz vardı. 5 tane hocamız vardı. Halk Eğitimle birlikte yaptık bunları. Çocuklarımızın bir kısmı Kur'an-ı Kerime geçti. Bir kısmı da hatim etti. Bu gün kapanış programı yaptık. Kapanış programında 300 kişilik pilav yaptık. Hayır sahiplerinden destek olanlardan Allah razı olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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