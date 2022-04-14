Burhaniye'de 'Yalnız Değilsiniz' projesi devam ediyor

Balıkesir Burhaniye Belediyesi'nin kendine bakmakta güçlük çeken vatandaşlara destek olmak için sürdürdüğü "Yalnız Değilsiniz" projesi, Başkan Deveciler'in ziyaretleriyle devam ediyor.

Burhaniye Belediyesi'nce sosyal sorumluluk çalışmalarının başında yer alan "Yalnız Değilsiniz" projesi, Burhaniyelilerin ellerinden tutmaya devam ediyor. Yaşlı, engelli, kimsesiz ya da kendine bakamayacak durumda olan kişileri kapsayan proje çerçevesinde ihtiyaç sahiplerinin ev temizliğinden, sağlık kontrollerine, sıcak yemek hizmetinden, erzak yardımlarına kadar neredeyse tüm ihtiyaçları belediye tarafından karşılanıyor.

Sadece ihtiyaçların karşılanması noktasında değil, yalnız yaşayan kimsesiz vatandaşların sosyalleşmesi adına da çalışmalar yapan belediye ekipleri, evde kalarak dışarı çıkamayan ilçeyi gezemeyen vatandaşları evlerinden alarak belediye tesislerinde ağırlıyor.

Evden uzaklaşarak sosyalleşmesi sağlanan vatandaşlar ayrıca diğer yalnız yaşayan kişilerle tanıştırılarak muhabbet ortamı yaratılıyor. Düzenli olarak yapılan çalışmalarda vatandaşlara bir ses bir nefes olunarak hem arkadaşlık ediliyor, hem de ihtiyaçları karşılanıyor.

Proje dahilinde tespit edilen, yalnız yaşayan ve kendine bakamayacak durumda olan vatandaşların evlerine sürekli yapılan ziyaretlerin bazılarına ekiplerle birlikte giderek ev ziyaretleri yapan Başkan Deveciler, geçtiğimiz günlerde de Gül, teyzenin evini ziyaret etti.

Burhaniye'de Hacı Ahmet Mahallesinde yaşayan 80 yaşında ve tek yaşayan Gül Boran ile bir araya gelen Deveciler, Gül teyzenin ihtiyaçlarını karşılayarak istek, taleplerini dinledi. El ele yapılan sohbette Gül teyzenin hayatıyla alakalı bilgiler alan Başkan Deveciler, Gül teyzeye uzun ömürler ve sağlık diledi.

Proje hakkında bilgiler veren Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler "Burhaniye Belediyesi olarak evde bakıma muhtaç yalnız yaşamaya çalışan ve kendine bakamayacak durumda olan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için bu çalışmalarımızı aralıksız yapıyoruz. Burhaniye'de özellikle yaşlılarımızın değerini çok iyi biliyoruz. Onlar bizim geçmişimiz, bizi bu günlere taşıyan değerlerimiz. Geçmişimizi unutmak mümkün değil" dedi. - BALIKESİR