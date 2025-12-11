Haberler

Burhaniye'de Üniversiteli Öğrenciler Özel Öğrencilerle Birlikte Boyama ve Resim Çalışması Yaptı

Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri, 'BUBFA ile Renklerle Umut' projesi kapsamında Özel Gamzelerim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli gençler ile boyama etkinliği düzenledi. Proje, özel gereksinimli öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirme ve sosyal etkileşim becerilerini artırma amacını taşıyor.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "BUBFA ile Renklerle Umut: Minik Eller, Büyük Hayaller" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Özel Gamzelerim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne giden üniversiteli gençler özel öğrencilerle birlikte boyama ve resim çalışması yaptı.

Özel Gamzelerim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği etkinlik engelli gençlere keyifli anlar yaşattı. "BUBFA ile Renklerle Umut: Minik Eller, Büyük Hayaller" projesi kapsamında, özel gereksinimli öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya koymaları, özgüven kazanmaları ve sosyal etkileşim becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Rehabilitasyon merkezinin bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Cumali Atilla, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Sevda Akgündüz, ressam Figen Köprülü ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte görev almaktan mutlu olduğunu kaydeden Zeynep Bilge Olgun, "Balıkesir Üniversitesi ikinci sınıf öğrencileriyiz. Takımımla birlikte bu gün çok keyifli bir vakit geçirdik. Bu etkinliğe kimin katkısı varsı herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ise şöyle konuştu:

"Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak birçok toplumsal farkındalık projesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Hayatın birçok alanına değiniyoruz. Bugün de burada Gamzelerim Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Özel kardeşlerimizle birlikte güzel bir projeye imza atıyor öğrencilerimiz. Öğrencilerimizin kendilerinin oluşturduğu bir proje yelpazesi içinde özellikle engelli kardeşlerimiz özel kardeşlerimize yönelik bir çok projemiz var. Bunlardan bir tanesi de BUBFA ile engelsiz yaşam. Bu projemizde abileri ablaları özel kardeşlerimizle birlikte sanat atölyesi yapıyorlar. Onların kendilerine güvenlerini sağlamaları, daha fazla hayatın içinde olabilmeleri, daha fazla mutlu olabilmeleri için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu tür projeleri yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Yerel
