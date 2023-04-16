Burhaniye'de 'Sübeylidere Yağlı Pehlivan Güreşleri' Tamamlandı

Burhaniye Belediyesi’nin destekleriyle ilçenin kırsal mahallelerinden Sübeylidere'de düzenlenen yağlı güreşler tamamlandı. Sekiz boyda yapılan güreşlerde başpehlivan, Balıkesirli Ertuğrul Dağdeviren oldu.

Burhaniye Belediyesi'nin destekleriyle ilçenin kırsal mahallelerinden Sübeylidere'de düzenlenen yağlı güreşler tamamlandı. Sekiz boyda yapılan güreşlerde başpehlivan, Balıkesirli Ertuğrul Dağdeviren oldu.

Bu yıl 6'ncı kez düzenlenen 'Sübeylidere Yağlı Pehlivan Güreşleri', Sübeylidere Mahalle Muhtarlığı organizasyonuyla düzenlenen toplu iftar yemeğinin ardından başladı. Güreş etkinliğine, Kaymakam İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Çağdaş Ak, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, belediye meclisi üyeleri ve ilçe protokolünden isimler katıldı.

Gecenin sonunda, dereceye giren pehlivanlara ödüllerini Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, belediye meclisi üyesi ve Güreş Komisyonu Başkanı Tarık Erdil, belediye meclisi üyeleri Hasan Küçükdereli, Tufan Saylan, Gülgün Gezer, Bülent Başaran, Mehmet Çakır ve Sübeylidere Muhtarı Mustafa Demir verdi.

Burhaniye Belediyesi olarak geleneksel mirasa sahip çıktıklarını belirten Başkan Deveciler, "Gelenekselleşen Sübeylidere Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne biz de geldiğimiz günden beri destek oluyoruz. Başta mahallemizin muhtarı Mustafa Demir'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ata sporumuzu yaşatacağız" diye konuştu.