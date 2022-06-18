Burhaniye'de Sakatlar Derneği Şube Başkanı Vardar, istismarcılara tepki gösterdi

Burhaniye ilçesinde, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar, engelliler adına izinsiz bağış toplayanlara tepki gösterdi. Bazı insanların engellilerin adını kullanarak kapı kapı yardım topladığını anlatan Vardar, yaptığı açıklama da önlem alınmasını istedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar açıklamasında şunlara yer verdi, " Yaz aylarının gelmesiyle birlikte virüs gibi toplumu sarmış olan bu kan emiciler, Valilikten, Kaymakamlıktan izin belgemiz var deyip çıkarttıkları uyduruk bir gazete vb. şeylerle engelli ve lösemililer adına kapı kapı dolaşıp resmen haraç toplamaktadırlar. Kapıyı çalarak vatandaşın konuşmasına bile fırsat vermeden yaptıkları işi izinli yaptıklarını, engellilerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyerek vatandaşın acıma duygularını sömürmektedirler. Vatandaşlarımız bilmelidirler ki merdiven altı paravan dernekler aracılığıyla toplanan bu yardımların hemen hemen tamamı amacına uygun kullanılmamaktadır. Bir takım çıkar çevreleri bunları kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaktadırlar. Göstermelik birkaç yardımla göz boyamakta ve esasen kendi menfaatleri doğrultusunda çalışmaktadırlar. Kapı kapı gezen çalışanları dahi yüzdelikle çalışmakta bu işi meslek edinmiş durumdadırlar. Birçoğu bunu sahte belgelerle çeşitli engelli dernekleri adına yaparken, bazıları da yasalardaki boşluklardan çok iyi faydalanarak, bu haraç toplamayı yasal zemine uydurmaktadırlar. Bu işi yasal yollardan dahi yapsalar, kapıda satış belgeleri dahi olsa vatandaşımız bu kişilere asla itibar etmemelidir. Bunlara para kaptırmamalıdırlar. Bu kişileri polis, jandarma, zabıta gibi kolluk kuvvetlerine şikayet etmelidirler. Engellilere yardım etmek isteyen vatandaşlarımız bulundukları yerdeki engelli derneklerini tercih etmelidirler. Yetkililerden beklentimiz yardım topluyoruz adı altında vatandaşı sömüren bu kişilere asla izin vermemeleridir. Bilinmelidir ki Türkiye Sakatlar Derneği, LÖSEV gibi ülkemizdeki kamu yararı belgeli köklü engelli dernekleri ve vakıflarının hiçbirisi kapı kapı gezerek yardım toplamamaktadır. Engelliler acınacak durumda vatandaşlar değildir. Tekerlekli sandalyeye, akülü sandalyeye ihtiyacı olanlar doktoruna yazdırıp raporunu alır ve bedelini SGK dan talep ederler. SGK manüel sandalye için 500 TL. özellikli manüel sandalye için 1200 TL. akülü sandalye için 2500 TL. ve özellikli akülü sandalye için 10.000 TL.ye kadar ödeme yapmaktadır. Sosyal devlet, engellisini muhtaç etmez, etmemelidir. Bu kan emicilerin yararlandıkları yasal boşluklar bir an önce giderilmeli, gerekli yasal düzenlemeler yapılarak hem engellilerin hem vatandaşların mağduriyeti giderilmelidir" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel