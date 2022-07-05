Burhaniye' de nişanlıya koç götürme geleneği devam ediyor

Burhaniye ilçesinde, Kurban Bayramı hazırlıkları devam ederken, nişanlı kızlara kurbanlık koç götürme geleneği de devam ediyor. BASKİ'de güvenlik görevlisi olan Şakir Turhan'da nişanlısı Ayşegül Çavuş'a davul ve klarnet eşliğinde koç götürdü.

Burhaniye'de, nişanlı kızlara kurbanlık koç götürme geleneği devam ediyor. BASKi'de özel güvenlik görevlisi olan 25 yaşındaki Şakir Turhan'da Burhaniye Belediyesinde şehir planlamacısı olan nişanlısı Ayşegül Çavuş'a kurbanlık koç götürdü. Şakir Turhan'ın Cumhuriyet Mahallesindeki evinin önünde süslenen koç davul ve klarnet eşliğinde Ayşegül Çavuş'un Memiş Mahallesindeki evine götürüldü. Gelin gibi süslenen koçun boynuzlarına bilezikler bağlanırken, beraberinde nişan bohçası da götürüldü. Nişanlısı Şakir Turhan'a teşekkür eden Ayşegül Çavuş," Geleneklerimize bağlı bir insanım. Burhaniye'de nişanlıya kurbanlık koç götürme geleneği devam ediyor. Nişanlım da bize koç getirdi. Çok memnun oldum. Ayrıca nişan bohçası da geldi. Bayram sonrası bizde bohça götüreceğiz. Düğünümüz 3 ve 4 Eylül tarihlerinde olacak" dedi. Gelenekleri devam ettirmeye kararlı olduklarını anlatan Şakir Turhan da, "Kurban da bizde geleneği yaşatalım istedik. Kurbanlık koçumuzu götürdük. Çok da güzel oldu. Gelenekleri yaşatmak lazım" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel