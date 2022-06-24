Burhaniye'de mahalle hayırları devam ediyor

Burhaniye'de, geçtiğimiz ay başlayan mahalle hayırları devam ediyor. İlçe merkezinde Cumhuriyet Mahallesinden sonra Hürriyet Mahallesinde de hayır yapıldı.

Burhaniye' de, geçtiğimiz ay başlayan mahalle hayırları devam ediyor. Kırsal Mahallelerde başlayan hayırlar, ilçe merkezindeki mahallelerde de yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet mahallesinde düzenlenen hayır bu hafta Hürriyet Mahallesinde tekrarlandı. Mahalle Muhtarı İrfan Baltacı'nın öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, yaklaşık bin 500 kişiye lokma ve peynir ikramı yaptı. Mahalle Camiinde okunan mevlidin ardından, Müftü Mustafa Ali Işık yağmur duası yaptı. Mahalle gençleri, lokma ve peynir ikramı için seferler olurken, vatandaşlarla teker teker ilgilenen muhtar İrfan Baltacı, gelenekleri yaşatmaya kararlı olduklarını söyledi. Mahallede birlik beraberliğin çok iyi olduğunu anlatan muhtar İrfan Baltacı, "Mahallemizde bu hayırlar geleneksel hale geldi. Hayrımızın 13'cüsünü bu gün yaptık. Allah, hayrımıza katılan herkesten razı olsun. Hayırlarımız devam edecek" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel