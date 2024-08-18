Üye Girişi
Haberler

Burhaniye'de Kur'an Kursunu Tamamlayan Çocuklar İçin Hatim Cemiyeti Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye ilçesinde, kırsal Çoruk Mahallesinde, Kur'an Kursunu tamamlayan 10 çocuk için hatim cemiyeti düzenlendi. Mahalle Camiindeki törende çocuklar öğrendiklerini anne ve babaları ve konuklarla paylaşırken, Kur'an, ilahi ve şiirler okudular.

Burhaniye ilçesinde, kırsal Çoruk Mahallesinde, Kur'an Kursunu tamamlayan 10 çocuk için hatim cemiyeti düzenlendi. Mahalle Camiindeki törende çocuklar öğrendiklerini anne ve babaları ve konuklarla paylaşırken, Kur'an, ilahi ve şiirler okudular.

Çoruk Camiini dolduran anne ve babalar, imam Rüstem Porsuk'un hazırladığı programı izledi. Veliler ve hocalarının karşısında öğrendiklerini tekrarlayan öğrenciler takdir toplarken, programın sonunda hediyeler dağıtıldı. Velilere teşekkür eden imam Rüstem Porsuk, " Çocuklarını kursumuza gönderen anne ve babalardan Allah razı olsun. Hatim Cemiyetinin hazırlanmasında bizlere destek olan köylülerimize teşekkür ediyorum. Allah, hayatlarını Kur'ana göre yaşayanlardan eylesin. Törenimize katılan herkesten Allah razı olsun" dedi. Dua yapan vaiz Vedat Sekmen de, "Rüstem hocamıza teşekkür ediyorum. Kısa sürede güzel şeyler öğretmiş. Kursu bitiren öğrencileri kutluyorum. Anne ve babalara da teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından çocuklara okul çantası ve Kur'an kerim hediye edilirken, cami çıkışında da konuklara keşkek pilav ve ayran ikramı yapıldı - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Burhaniye Çocuk Cami Yerel Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ateş grubu burçları hangileri? Ateş grubu burçlarının özellikleri ne? Ateş kişisi ne demek? Rüyada arkadaşınla kavga etmek ne anlama gelir? Rüyada tanıdık biriyle kavga etmek ne demek? Rüyada arkadaşınla kavga etmek küsmek neye işaret? Amedspor- İstanbulspor maçı hangi kanalda? Amedspor- İstanbulspor maçı nereden izlenir? Mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı? 2024 mesai saatleri kısalıyor mu? Batılı tarzda ilk tiyatro nedir? Batılı tarzda ilk tiyatro eserinin adı ne, yazarı kim? Orkideye nasıl bakılır, ne kadar su verilir? Orkide çiçeğinin özelliği nedir, toprağı nasıl olmalı? Orkide bakımı püf noktaları! SON DAKİKA: Bolu'da orman yangını! Bolu'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Bolu'da son durum nedir? Sana Değer programının sunucuları kim? Seda Sayan programı neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? CANLI DÖVİZ KURU 19 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama ekranı! Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti? Tarihte bugün ne oldu? 19 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 19 Ağustos Euro kaç lira? Öyle Bir Geçer Zaman Ki Aylin neden öldü? Roblox ne zaman açılacak? 19 Ağustos Pazartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GELİNİM MUTFAKTA 19 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen mülakat sonuçlarına nasıl bakılır? Yeşil pasaport kimlere verilir, nasıl alınır ve şartları ne? Yeşil pasaport hangi ülkelerde geçerli?
title