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Burhaniye'de hacı adayları uğurlandı

Burhaniye'de hacı adayları uğurlandı

Yerel Haberler

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hacca gidecek olan 17 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hacca gidecek olan 17 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çifte Minareli Cami'de düzenlenen törene, Müftü Mustafa Alı Işık, hacı adayları ve yakınları katıldı. Törende hacı adayları helallik alırken, katılanlar ise hayırlı yolculuklar diledi. İzmir'den uçağa binecek hacı adaylarının Medine'ye inecekleri açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Mahallesi Balıkesir Müftü Cami Yerel Haberler

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