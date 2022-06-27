Burhaniye'de 'Gelin Canlar Bir Olalım' Oyunu Sahnelendi Burhaniye Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Gelin Canlar Bir Olalım’ adlı tiyatro oyunu Burhaniye Ören Amfi Tiyatro Salonu’nda sahnelendi. Burhaniye Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Gelin Canlar Bir Olalım' adlı tiyatro oyunu Burhaniye Ören Amfi Tiyatro Salonu'nda sahnelendi. Alevi Kültür Derneği, Cem Vakfı ve Cemevlerinin ortaklığında, Burhaniye Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Gelin Canlar Bir Olalım' adlı tiyatro oyunu Burhaniye Ören Amfi Tiyatro Salonu'nda sahnelendi. Kaz Dağları'nda yapılan altın maden kazılarını mizahi dille eleştirerek sahneye taşıyan Körfez Canlar Tiyatrosu'nun sahnelediği tek perdelik oyun, salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Oyun sonrası Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, oyunun yönetmeni Ali Yalçın'a çiçek vererek bütün oyunculara teşekkür edip başarılar diledi. ANKA / Yerel Burhaniye Belediyesi Ören Yerel Haberler

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