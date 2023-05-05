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Burhaniye'de eski meclis üyesi Rasim Bayraktar hayatını kaybetti

Burhaniye'de eski meclis üyesi Rasim Bayraktar hayatını kaybetti

Yerel Haberler

Burhaniye ilçesinde, 2009-2014 tarihleri arasında Belediye'de CHP'li meclis üyesi olarak görev yapan Rasim Bayraktar, tedavi gördüğü Burhaniye Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Burhaniye ilçesinde, 2009-2014 tarihleri arasında Belediye'de CHP'li meclis üyesi olarak görev yapan Rasim Bayraktar, tedavi gördüğü Burhaniye Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Bayraktar'ın cenazesi Trabzon'un Çaykara ilçesine gönderildi.

Burhaniye'de fırın işletmesi yapan Bayraktar, bir süredir sağlık sorunları yaşarken, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Burhaniye Devlet Hastanesinden, Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırılmak istenirken, yaşamını yitirdi. 54 yaşındaki Bayraktar'ın cenazesi uçak ile doğum yeri olan Trabzon'un Çaykara ilçesine gönderildi. Bayraktar'ın ölümü sevenlerini üzdü. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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