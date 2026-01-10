Haberler

Burhaniye'de Emekliler Cumhuriyet Meydanı'nda Hak Nöbetine Başladı

Güncelleme:
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, DİSK'e bağlı Devrimci Emekli-Sen, emekli hakları için 10 günlük nöbet eylemine başladı. Emekliler, hükümetin açıkladığı 20 bin lira en düşük emekli maaşını yetersiz buluyor ve daha fazla hak talep ediyor.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde DİSK'e bağlı Devrimci Emekli-Sen, emekli hakları için Cumhuriyet Meydanı'nda 10 günlük nöbet eylemine başladı. Günde 2 saat süren nöbette bir araya gelen emekliler, hükümetin en düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkarmasını yeterli bulmadıklarını dile getirdi.

Burhaniye'de emekliler, DİSK Devrimci Emekli-Sen Şube Başkanı Selma Püskül'ün öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda hakları için her gün iki saat nöbet tutuyor. Önlükleriyle Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan emekliler, hükümetin en düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkarmasını yetersiz ve "komik" bulduklarını dile getirdi. Sadaka kültürüne mahkum edilmek istemediklerini vurgulayan emekliler, seyyanen zam ve intibak haklarının verilmesini talep etti.

DİSK Devrimci Emekli-Sen Burhaniye Şube Başkanı Selma Püskül, yaptığı açıklamada, "Biz emekliler artık susmayacağız, geri çekilmeyeceğiz, evlerimize kapanmayacağız. Yok sayılmayı, sadakaya mahkum edilmeyi, açlık sınırının altında yaşamaya zorlanmayı kabul etmiyoruz. Yıllarca çalışmış, üretmiş, bu ülkenin tüm değerlerini yaratmış milyonlarca emeklinin insanca yaşam talebi meşrudur, haklıdır ve ertelenemez" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
