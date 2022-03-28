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Burhaniye'de çocukların güvercin sevgisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Burhaniye'de çocukların güvercin sevgisi

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Meydanını mesken tutan güvercinleri beslemek için çok sayıda vatandaş seferber olurken, 5 yaşındaki Deniz Mete de güvercinlere yem atmak için sıraya girdi.

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Meydanını mesken tutan güvercinleri beslemek için çok sayıda vatandaş seferber olurken, 5 yaşındaki Deniz Mete de güvercinlere yem atmak için sıraya girdi. Güvercinleri ilk defa kendisinin beslemeye başladığını anlatan İrfan Aşık da, duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Burhaniye' de Cumhuriyet Meydanını mesken tutan güvercinler, yoğun ilgi görürken, hayvan severler de onları beslemek için sıraya girdi. Meydandan eksik olmayan çocuklarda güvercinleri beslerken, mutluluk yaşadı. Annesi ile birlikte gelen Deniz Mete'de güvercinlere yem attı ve oyun oynadı. Anaokuluna giden Mete, "Güvercinleri çok seviyorum. Annemin satın aldığı yemleri onlara atıyorum" dedi. Güvercinlerin meydana canlılık getirdiğini anlatan İrfan Aşık da "Meydanda güvercinleri ilk defa ben beslemeye başladım. Sayıları bir hayli arttı. Şimdilerde yem atanların sayısı da arttı. Duyarlı vatandaşlara teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de çocukların güvercin sevgisi

Burhaniye'de çocukların güvercin sevgisi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet, Yerel, Haberler

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