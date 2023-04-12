Üye Girişi
Haberi Paylaş
Burhaniye'de bahar yağmurları çobanları sevindirdi

Burhaniye'de bahar yağmurları çobanları sevindirdi

Yerel Haberler

Burhaniye ilçesinde, bahar yağmurları zeytinde bol ürün umudunu artırırken, çobanları da sevindirdi.

Burhaniye ilçesinde, bahar yağmurları zeytinde bol ürün umudunu artırırken, çobanları da sevindirdi. Meralarda bol ot çıktığını anlatan koyun çobanı Ahmet Davut, son yağışların bereket habercisi olduğunu söyledi.

Burhaniye'de Mart ayının ortalarından itibaren başlayan yağışlar, zeytinde bol ürün umudunu artırırken, yöredeki çobanları da sevindirdi. Ali Çetinkaya mahallesi çevresinde koyunlarını otlatan 19 yaşındaki Ahmet Davut, koyunların karnının doyduğunu söyledi. 2 yıldır çobanlık yapan Davut, "Son haftalarda düşen bahar yağmurları sonucu meralarda bol ot çıktı. Koyunlarımızın karnı doyuyor. Bende mutlu oluyorum. Yağmurlar zeytincileri de sevindirdi. İnşallah, yağışlar bereket habercisi oldu" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title