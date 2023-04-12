Burhaniye'de bahar yağmurları çobanları sevindirdi

Burhaniye ilçesinde, bahar yağmurları zeytinde bol ürün umudunu artırırken, çobanları da sevindirdi. Meralarda bol ot çıktığını anlatan koyun çobanı Ahmet Davut, son yağışların bereket habercisi olduğunu söyledi.

Burhaniye'de Mart ayının ortalarından itibaren başlayan yağışlar, zeytinde bol ürün umudunu artırırken, yöredeki çobanları da sevindirdi. Ali Çetinkaya mahallesi çevresinde koyunlarını otlatan 19 yaşındaki Ahmet Davut, koyunların karnının doyduğunu söyledi. 2 yıldır çobanlık yapan Davut, "Son haftalarda düşen bahar yağmurları sonucu meralarda bol ot çıktı. Koyunlarımızın karnı doyuyor. Bende mutlu oluyorum. Yağmurlar zeytincileri de sevindirdi. İnşallah, yağışlar bereket habercisi oldu" dedi. - BALIKESİR