Burhaniye'de Aktif Yurttaş İnsiyatifi Derneği ve Burçep Plaj Temizliği Yaptı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, geçen günlerde deniz ve dere kirliliğine dikkat çeken çevreciler dün de plaj temizliği yaptı. Burhaniye Aktif Yurttaş İnisiyatifi Derneği öncülüğünde yapılan etkinliğe Burhaniye Çevre Platformu (Burçep) üyeleri de destek verdi.

SEFER TALAY

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, geçen günlerde deniz ve dere kirliliğine dikkat çeken çevreciler dün de plaj temizliği yaptı. Burhaniye Aktif Yurttaş İnisiyatifi Derneği öncülüğünde yapılan etkinliğe Burhaniye Çevre Platformu (Burçep) üyeleri de destek verdi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Öğretmenler Mahallesi Plajı'nda toplanan çevreci vatandaşlar, ellerinde pankartlarla kirliliğe dikkat çekerek çöp topladı. Plajda bulunan vatandaşlar, pankartlarla birlikte çöp toplayan çevrecilere alkışlarla destek oldu. Edremit Körfezi'nde kirlenen derelerin denize aktığını anlatan Burhaniye Çevre Platformu Sözcüsü Hatice Engin, kirliliğe dikkat çekmek için etkinlikler yaptıklarını söyledi. Farkındalık oluşturmak için plaj temizliği yaptıklarını anlatan Hatice Engin şöyle konuştu:

"Ne yazık ki bizim ülkemizde çevre suçu işleyenlerin yanına kar kalıyor. Hiçbir yasal denetim uygulanmıyor. Bizim kurumlardan sorumlulardan talebimiz artık denizimiz kirlenmesin. Derelerimiz kirlenmesin. Biz insana yakışır bir bölge de yaşamak istiyoruz. Bir coğrafya da yaşamak istiyoruz. Çünkü, Edremit Körfezi çok güzel."

Öğretmenler Mahallesi Muhtarı Nesrin Yıldırım da "Bugün Burhaniye Aktif Yurttaş İnisiyatifi Derneği ve Burçep'in mahallemizde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği temizlik etkinliğine ben de katılım sağladım. Daha çok toplumumuzun duyarlı olması, sahilimizi temiz tutmamız, denizimizi temiz tutmamız amacıyla yapılmış bu etkinliğe destek bekliyoruz. Mahallemizden, duyarlı halktan, insanlardan destek bekliyoruz. İçme sularımız, denizlerimiz kirlenmesin. Ormanlarımıza sahip çıkalım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Toplanan çevreciler

Öğretmenler Kahallesi Plajı'ında temizlik detay görüntüleri.

Hatice Engin röportaj

Nesrin Yıldırım röportaj