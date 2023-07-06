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Burhaniye Belediyespor, Yeni Sezona İç Transfer Atağıyla Başladı

Burhaniye Belediyespor, Yeni Sezona İç Transfer Atağıyla Başladı

Yerel Haberler

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Burhaniye Belediyespor, yeni sezona iç transfer atağı ile başladı.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Burhaniye Belediyespor, yeni sezona iç transfer atağı ile başladı.

2023-2024 sezonuna iyi hazırlanmak isteyen Burhaniye Belediyespor, tecrübeli file bekçisi Kemal Canlı, stoper Atakan Doğanay ve orta saha mevkinde oynayan Emrecan Beşkaya ile sözleşme yeniledi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Yerel Haberler

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