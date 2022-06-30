Burhaniye Belediyesi Personeline, Uyuşturucu ile Mücadele Semineri - Haberler

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Burhaniye Belediyesi Personeline, Uyuşturucu ile Mücadele Semineri

ANKA - Yerel
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Burhaniye Belediyesi Personeline, Uyuşturucu ile Mücadele Semineri

Burhaniye Belediyesi’nde personele yönelik ’uyuşturucu ile mücadele’ konulu eğitim semineri verildi.

Burhaniye Belediyesi'nde personele yönelik 'uyuşturucu ile mücadele' konulu eğitim semineri verildi.

Burhaniye Belediyesi'nin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında belediye personeline, 'Yerel Yönetimlerin Uyuşturucu ile Mücadelede Etkin Katılımının Sağlanması' çalışması ile ilgili eğitim semineri verildi.

Personelin uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve bu gibi durumlarla karşılaşıldığında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği anlatıldı.

ANKA / Yerel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Burhaniye Belediyesi Emniyet Müdürlüğü Yerel Haberler

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