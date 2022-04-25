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Burhaniye Belediyesi'nin Araç Filosu Güçleniyor

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Burhaniye Belediyesi'nin Araç Filosu Güçleniyor

Burhaniye Belediyesi, ilçede kullanılmak üzere 2 adet kamyonet çöp taksiyi araç filosuna dahil etti.

Burhaniye Belediyesi, ilçede kullanılmak üzere 2 adet kamyonet çöp taksiyi araç filosuna dahil etti.

Belediyenin öz kaynaklarıyla alınan  2 adet mini damperli kamyonet çöp taksi, Burhaniye'nin dar sokaklarında ihtiyaç duyulan hizmetlerde kullanılacak.

Araç filosunu Burhaniye'ye hizmet adına kuvvetlendirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Burhaniye'miz gelişiyor, geliştikçe büyüyor. Hizmetlerin yeteri kadar halka ulaşması adına yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Burhaniye Belediyesi, Kamyonet, Tragger, Taksi, Yerel, Haberler

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