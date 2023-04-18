Burhaniye Belediyesi'nden 5000 Kişilik İftar

Burhaniye Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğinde 5000 kişi aynı sofrayı paylaştı.

Burhaniye Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğinde 5000 kişi aynı sofrayı paylaştı.

Ramazan ayı boyunca Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar yemekleri, Kadir Gecesi sebebiyle daha çok kişinin bir arada olabilmesi için Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.

Yardımseverlerin de desteği ile Belediye'nin aşevinde hazırlanan yemeklerle 5000 kişi iftarını Cumhuriyet Meydanı'nda açtı.

İftar yemeğine, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve eşi ayrıca ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.