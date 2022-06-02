Burhaniye Belediyesi Memurlarına Yemek Yardımı Sözleşmesini İmzaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burhaniye Belediyesi Memurlarına Yemek Yardımı Sözleşmesini İmzaladı

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Burhaniye Belediyesi Memurlarına Yemek Yardımı Sözleşmesini İmzaladı

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile belediyede yetkili TÜMBEL-SEN arasında aylık yiyecek yardımının protokolü imzalandı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile belediyede yetkili TÜMBEL-SEN arasında aylık yiyecek yardımının protokolü imzalandı.

Resmi gazetede yayımlanan "devlet memurlarına yemek yardımı yönetmeliği"nde yapılan değişiklik ile belediye başkanlarına bu konuda yetki verilmesiyle, yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yönelik yemek yardımı için Burhaniye Belediyesi'nde Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından protokol imzaları atıldı. İmzalanan protokol kapsamında memurlara her ay tavan tutarında ödeme yapılacak.

2022 sonuna kadar yapılan protokol kapsamında belediyede çalışan tüm kamu görevlileri, yönetmelik gereği, belirlenen yemek yardımından yararlanabilecek.

ANKA / Yerel

Burhaniye Belediyesi Ali Kemal Deveciler Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title