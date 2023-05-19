Burhaniye Belediyesi Kuvâ-Yi Milliye Kültür Müzesi Çocukları Ağırladı

Burhaniye Belediyesi Kuva-yi Milliye Kültür Müzesi, Müzeler Günü'nde çocuk ziyaretçilerini ağırladı.

Burhaniye Belediyesi Kuva-yi Milliye Kültür Müzesi, '18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü'nde okullar tarafından düzenlenen gezilerde çocuk ziyaretçilerine ev sahipliği yaptı.

Müzeler Günü'nde Kuva-yi Milliye Müzesi'nin en küçük ziyaretçileri, Mercan Adası Anaokulu'nun 6 yaş grubu öğrencileri oldu. Küçük ziyaretçiler, Müze Yöneticisi Esma Esin Mutlu'ya sorular sorarak hem Burhaniye tarihi hem de dünya tarihi hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların yanı sıra kurumların ve okulların da ziyaret ettiği müze, pazar günleri hariç hafta içi 08.30 ile 17.30 saatleri arasında; cumartesi günleri ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.