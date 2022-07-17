Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Yaz Kursları Devam Ediyor

Burhaniye Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gençlik Merkezi'nde yaz kursları devam ediyor.

5 ile 15 yaş arasındaki çocukların yaz tatillerini verimli şekilde değerlendirebilmeleri için okulların kapanması ile başlayan yaz kursları devam ediyor.

Gitar, drama, resim, satranç, İngilizce, halk oyunları, akıl zeka oyunları gibi çeşitli kursların olduğu merkezde, pilates dersleri de veriliyor. Toplam 600 öğrencinin kaydolduğu kurslar, temmuz ve ağustos aylarında da sürecek.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler yaz kurslarıyla ilgili, "Eğitim bizim en öncelikli konularımızdan biri, bunun için gerek Gündüz Bakımevlerimiz gerek Sosyal Etkinlik Merkezimiz ile tüm yaş grubundaki çocuklarımıza ve gençlerimize eğitim desteğimiz sürüyor. Gençlik Merkezi Kurslarımız ile yaz sezonunda 600 öğrencimize kurs imkanı sunuyoruz" diye konuştu.

ANKA / Yerel