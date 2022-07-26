Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, Milli Takımı Ziyaret Etti

ÇEKYA'da 29-30 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek Kadınlar Ligi müsabakalarına hazırlanan Basketbol A Milli 3x3 Streetball kadın ve erkek takımları 23-27 Temmuz tarihlerinde kamp yapmak için Burhaniye'ye geldi.

Blueport Otel'de kampa girerek çalışmalarına başlayan takımı, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Kaymakam İlyas Memiş ve Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen antrenmanlar Burhaniye Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

Milli Basketbolcu Sinan Güler'in de eşlik ettiği, Tolga Tekinalp başkanlığında 19 sporcu, 5 antrenör ve yardımcı personelden oluşan ekip kamp sonunda, Kadın Takımı Prag'da yapılacak turnuvaya, Erkek Takımı da Konya'da devam etmekte olan İslam ülkeleri oyunlarına katılacak.