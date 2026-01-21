Haberler

İletişim Başkanı Duran, Suriye Enformasyon Bakanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye'deki son durumu ve ikili ilişkileri ele alarak Türkiye'nin desteğinin süreceğini ifade etti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ile Suriye Enformasyon Bakanı yaptığı görüşmede, Suriye'deki son durum ve ikili ilişkiler ele alındı. İletişim Başkanı Duran görüşmede, Suriye Hükümeti'nin kapsayıcı ve bütünleştirici bir anlayışla yürüttüğü terörle mücadele ve yeniden inşa çabaları başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan her alanda Türkiye'nin desteğinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Kalıcı istikrarın olmazsa olmaz şartı olarak tek devlet, tek ordu ilkesinin sahada ve kurumsal düzeyde tahkim edilmesinin önemine vurgu yapan Duran, sahadaki gelişmeler kadar enformasyon alanındaki mücadelenin de belirleyici olduğunu; provokasyonlara, dezenformasyona ve algı operasyonlarına karşı iki ülkenin daha yakın bir koordinasyon içinde hareket etmesinin faydalı olacağı değerlendirmesinde bulundu. İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin bu doğrultuda iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti. - ANKARA

