Bureau Emekçileri Sendikası’ndan İktidara Sert Eleştiriler

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN)- Büro Emekçileri Sendikası Samsun şubesi adına açıklama yapan Şube mali Sekreteri Ertan Özmen; "Yandaş sendikaların bu ikiyüzlülüklerini kınıyoruz ve derhal emekçilerin iradesi üzerindeki baskılarına son vermelerini istiyoruz" dedi.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Samsun'da sendika üyeleri ve STK'larla bir araya gelerek "Turpun büyüğü TÜİK eliyle açlığa mahkum edilmemizdir" başlıklı açıklamasında yaptı. BES Samsun şube Mali Sekreteri Ertan Özmen şunları kaydetti:

"İktidarın yandaş sendikayla birlikte ortaoyununa çevirdiği toplu iş sözleşmesi yoluyla yoksullaştırılmamız yetmiyormuş gibi, aparatı haline getirdiği TÜİK eliyle de soyulmaya devam ediliyoruz. Diğer taraftan ortak hukuk değerlerinin yok sayan, kendi ihtiyaçları doğrultusunda araçsallaştırdığı başta yargı erki olmak üzere, bütün kurumları kendi ihtiyaçları doğrultusunda yeniden dizayn etmesi, kaotik ortamı derinleştirmeye, aynı zamanda biz emekçileri bir geleceksizleştirme sorunuyla da baş başa bırakmaktadır. Başta biz kamu emekçileri ve emeklileri sadece iktidarın bizleri yoksullaştıran politikalarıyla uğraşmıyoruz. Bizler aynı zamanda işyerlerimizde kayıkçı kavgası yapan yandaş ve iş birlikçi sendikaların ikiyüzlülüğüyle de uğraşıyoruz.

"İktidarı hukuksuz uygulamalarından vazgeçmeye, evrensel hukuk ve anayasa normlarına uymaya davet ediyoruz"

Buradan yandaş sendikaların bu ikiyüzlülüklerini kınıyoruz ve derhal emekçilerin iradesi üzerindeki baskılarına son vermelerini istiyoruz. Hukukun üstünlüğü ve adalet vurgusunun biz emekçiler için ne kadar vazgeçilmez olduğu, iktidarın alışkanlık haline getirdiği kayyım politikaları ve yargı eliyle siyaseti dizayn etme hukuksuzluğunun yarattığı bu süreçte yaşadığımız ekonomik kayıplar ortaya koymuştur. Bunun için bizler uzun yıllardır emekçilerin gerçek kazanımlarının gerçek anlamda bir grevli toplu iş sözleşmesinden geçtiğini ısrarla söylemeye devam ediyoruz. Buradan bir kez daha iktidarı bu hukuksuz uygulamalarından vazgeçmeye, evrensel hukuk ve anayasa normlarına uymaya davet ediyoruz. Bizler her ne ad altında olursa olsun uzun mücadeleler sonucunda elde ettiğimiz haklarımızı ortadan kaldıran, demokratik değerleri aşındıran ve ortadan kaldıran uygulamaları doğru bulmuyoruz. Diğer taraftan demokratik değerleri askıya alan bu hukuk dışı uygulamaların başta biz emekçiler olmak üzere bütün toplumun yoksullaşmasına neden olduğunun da altını çizmek istiyoruz."