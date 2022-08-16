Burdur yerel haberi | Burdur'da Eşi Nurcan Seçer'i Öldüren Serhan Seçer'in Yargılanmasına Başlandı

Burdur haberine göre Burdur'da eşi Nurcan Seçer’i (35) işlettiği restoranda av tüfeği ile vurarak öldüren Serhan Seçer, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Serhan Seçer, “Benim elimde mahkemeye sunacağım deliller var. Ama çocuğumun geleceği için bu delilleri sunmak istemiyorum. Yaşamak istemiyorum. Olay günü alkol almıştım” dedi. Avukatı ise Serhan Seçer’in akıl hastası olduğunu iddia etti. Nurcan Seçer’in ailesinin avukatı Süleyman Kesici ise “Kendisine ilaç yazılmış ama kullanmamış. Şöyle düşünün; bir kişi, kendisinin akıl hastalığı başlıyor, ilaçlarını kullanmıyor, akıl hastalığını artıracak şekilde eylemlerde bulunuyor, sonra gidip eşinin öldürüyor. Bu kişinin ceza almaması düşünülemez. Cezasında indirim yapılması düşünülemez” diye konuştu.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'da eşi Nurcan Seçer'i (35) işlettiği restoranda av tüfeği ile vurarak öldüren Serhan Seçer, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Serhan Seçer, "Benim elimde mahkemeye sunacağım deliller var. Ama çocuğumun geleceği için bu delilleri sunmak istemiyorum. Yaşamak istemiyorum. Olay günü alkol almıştım" dedi. Avukatı ise Serhan Seçer'in akıl hastası olduğunu iddia etti. Nurcan Seçer'in ailesinin avukatı Süleyman Kesici ise "Kendisine ilaç yazılmış ama kullanmamış. Şöyle düşünün; bir kişi, kendisinin akıl hastalığı başlıyor, ilaçlarını kullanmıyor, akıl hastalığını artıracak şekilde eylemlerde bulunuyor, sonra gidip eşinin öldürüyor. Bu kişinin ceza almaması düşünülemez. Cezasında indirim yapılması düşünülemez" diye konuştu.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan ilk duruşmaya, hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' ve 'kayınpederi ile kayınbiraderini kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Serhan Seçer, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Nurcan Seçer'in annesi Fatma Kılıç, babası Mustafa Kılıç ve kardeşi Ömer Kılıç, taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatları hazır bulundu.

"YAŞAMAK İSTEMİYORUM. OLAY GÜNÜ ALKOL ALMIŞTIM"

Tutuklu sanık Serhan Seçer, duruşmada yaptığı savunmada, "Benim elimde mahkemeye sunacağım deliller var. Ama çocuğumun geleceği için bu delilleri sunmak istemiyorum. Yaşamak istemiyorum. Olay günü alkol almıştım. Daha fazla bir şey söylemek ve savunmada bulunmak istemiyorum. Emniyet, savcılık ve sulh cezadaki beyanlarım doğrudur" dedi.

Nurcan Seçer'in annesi Fatma Kılıç ise "Kızım çok ızdırap çekmiş, bize söyleyememiş. Sanıktan şikayetçiyim. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

"KIZIM KORKTUĞU İÇİN ÇEKTİĞİ EZİYETLERİ SÖYLEYEMEMİŞ"

Nurcan Seçer'in babası Mustafa Kılıç ise "Serhan Seçer, olay günü motosikletiyle iş yerimize geldi. Oğlum Ömer ile yan yanaydık. Elinde av tüfeği vardı. Önce oğluma doğrulttu. Tüfek ateş almadı. İkinci defa bana doğrulttu. Bu sırada, karşı tarafta iş yeri olan babası gelip elinden tüfeği aldı. Daha önce de kızımı 'Seni, babanı, aileni öldürürüm' diyerek tehdit ediyormuş. Kızım, korktuğu için çektiği eziyetleri söyleyememiş. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Nurcan Seçer'in kardeşi Ömer Kılıç da "Motorla geldiğini gördüm. 'Ben sana demedim mi' diyerek geldi. Daha önce telefonda bana 'Ben eşimi, çocuğumu kaybedersem hiç kimse umurumda olmaz' demişti. Tüfeği doğrultup tetiğe bastı. Tezgahın arkasına kaçtım. Sonra babama doğrulttu. Babam, elindeki süpürge ile müdahale etmeye çalıştı. O sırada babası gelip elinden tüfeği aldı. Ben, dışarıya kaçıp polisi aradım" diye konuştu.

Olayın olduğu iş yerinde garson olarak çalışan Aygül Mumcu da "Daha önce Serhan Seçer'i hiç görmedim. Olay günü iş yerindeydim. Kapıdan tüfekle girdiğini gördüm. Bir şey söylediğini duymadım. Girdikten hemen sonra tüfeği ateşledi ve motora binip ayrıldı. 1-1,5 dakika içerisinde olay gerçekleşti" dedi.

"NURCAN'A ZARAR VEREBİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ İÇİN UZAKLAŞTIRMA KARARLARINI BİRLİKTE ALIYORDUK"

Tanık olarak dinlenen Serhan Seçer'in babası Şeref Seçer ise "Serhan'ı elinde tüfekle dükkana girerken gördüm. Tüfeği elinden aldım, yere attım ve Serhan'ı uzaklaştırdım. Ama Nurcan'ı vurduğundan haberim yoktu. Evliliklerinde Serhan'ın şüpheleri vardı. Aldattığını düşünüyordu ama ben böyle düşünmedim. Nurcan'a zarar verebileceğini düşündüğümüz için uzaklaştırma kararlarını birlikte alıyorduk. Nurcan, bir dönem bizim evimizde kaldı. Uzaklaştırma kararı alınmasında ben kendisine yardımcı oldum. Serhan iyi bir kocaydı normalde. Evliliğinde bir kez dahi eşini darp etmedi. Aldığı alkol ve uyuşturucu tesiriyle dengesiz davranışları oluyordu. 7-8 yıldır ruhsal sorunları vardı. Birçok doktora gittik. İlaçlarını düzgün kullanmıyordu. Bir süre sonra yeniden alkole başlıyordu. Hem bağımlılık hem psikolojik tedavi için çok uğraştık" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından Serhan Seçer'in tutukluluk halinin devam karar verdi ve davayı 29 Kasım'a erteledi.

" BU KİŞİNİN CEZA ALMAMASI DÜŞÜNÜLEMEZ. CEZASINDA İNDİRİM YAPILMASI DÜŞÜNÜLEMEZ"

Duruşma sonrası açıklama yapan Kılıç Ailesi'nin avukatı Süleyman Kesici, "Maktül Nurcan Seçer'in öldürülme olayında tasarlama eyleminin olduğunu duruşmada dile getirdik. Sanık müdafi, sanık Serhan Seçer'in akıl hastası olduğu yönünde beyanlarda bulundu. Bununla ilgili Adli Tıp raporunu bekleyeceğiz. Dolayısıyla rapor aleyhimize bile gelmiş olsa Adli Tıp sürecinde, akıl hastalığı sürecinde, akıl hastalığına giden yolda kendisinin ilaçlarını hiç kullanmamış olması akıl hastalığını artıran bir durum. Kendisine ilaç yazılmış ama kullanmamış. Şöyle düşünün; bir kişi, kendisinin akıl hastalığı başlıyor, ilaçlarını kullanmıyor, akıl hastalığını artıracak şekilde eylemlerde bulunuyor, sonra gidip eşinin öldürüyor. Bu kişinin ceza almaması düşünülemez. Cezasında indirim yapılması düşünülemez. Biz de bu durumda sanığın en ağır ceza ile cezalandırılmasını, herhangi bir indirim yapılmamasını talep ettik. Taleplerimiz doğrultusunda karar verileceğini ümit ediyoruz" dedi.

Nurcan Seçer'in kardeşi Ömer Kılıç ise "Çok üzüntülüyüz. Kardeşimi katleden bu canavarın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Ağırlaştırılmış müebbet istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay günü görüntüleri

-Adliyeden çıkışlar

-Avukatlar ve aile detay

-Avukat Süleyman Kesici'nin açıklamaları

-Ömer Kılıç'ın açıklamaları

-Adliye dış görünüş