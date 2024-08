Burdur'un Tek Kadın Oto Tamir Ustası: Edanur Gönen

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Edanur Gönen küçüklükten beri arabalara duyduğu ilgiyi mesleğe çevirdi, ailesinin ve ustasının desteğiyle Burdur'un tek kadın oto tamir ustası oldu. Okuldan vakit bulduğu zamanlarda sanayide çalışan Edanur çalışkanlığı ile "erkek işi" diyenlerin ön yargısını kırdı.

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan ve çocukluğundan beri arabalara ilgi duyan 17 yaşındaki Edanur Gönen, 15 yaşına geldiğinde bu ilgisini mesleğe çevirme kararı alarak Bucak sanayide oto tamirci çırağı olarak işe başladı. Burdur Spor Lisesi son sınıf öğrencisi Edanur okul dışındaki boş vakitlerinde gelip çalıştığı tamircide neredeyse usta oldu.

Bir buçuk sene önce başladığı bu işte bir çok ön yargıyla karşılaşan ve "erkek işi olan tamirci de kızın ne işi var?" sözleriyle sürekli karşılaşan Edanur, ailesinin ve ustasının desteğiyle bu ön yargıları kırarak müşterilerin ve diğer sanayi esnafının takdirini kazandı.

Yaşıtları gibi ojeli eller yerine sanayide motor yağlı elleri seçen Edanur Gönen, "Ben bu işe bir buçuk sene önce başladım. Babam arabamızı buraya tamire getirirdi. Ben de çocukluğumdan beri arabalara ilgim olduğu için onunla birlikte geldiğimde bu işe heves ettim ve babama söyledim. O da beni kırmadı ve burada işe başlamama izin verdi. Boş zamanlarımda sürekli sanayiye geliyorum çalışmaya. Ustam Mehmet abim de sağ olsun çok yardımcı oluyor. Onun sayesinde birçok şey öğrendim. Şu anda tamire gelen arabaların disklerini sökebiliyorum, amortisör sökebiliyorum, alt merkez salıncak, Z rot, egzoz, balata değişimi, yağ bakımı bir çok farklı işi yapabiliyorum" dedi.

"Önceden çok fazla ön yargı vardı ama şimdi herkes alıştı"

Sanayide çalışmaya ilk başladığı zamanlarda hem esnafın hem de müşterilerin kendisine ön yargılı davrandığını ancak şimdi bu duruma herkesin alıştığını hatta kendisini de desteklediklerini söyleyen Edanur, "Herkesin bir hayali vardır, benim de bir hayalim var. Üniversite tutmazsa bu işte ilerlemeyi düşünüyorum. Yani 3-4 yıl daha Mehmet abinin yanında çalışıp kendimi daha da geliştirdikten sonra kendi iş yerimi açmayı düşünüyorum. Tabi ilk başladığım zamanlarda mesela çok fazla bilmediğim için bir şeyleri söktürüyorlardı sadece. Müşteriler beni gördüklerinde çok şaşırıyorlardı. Şu anda da beni görünce şaşıranlar oluyor. Ama arkamda duran ve gurur duyan çok fazla kişi var. Tabi arada hala ön yargılı davrananlar çıkıyor hani 'sanayide kız mı çalışır' diyen, böyle farklı bir gözle bakan oluyor. Ama şu an bir buçuk yıl oldu ve çok fazla ön yargı kalmadı. Çünkü bana alıştılar" diye konuştu.

"Kadınlar her işi yapabilir"

Günümüzde kadınların elini attığı her işte başarılı olabileceklerini yeter ki istemeleri gerektiğini ifade eden Edanur Gönen, "Bu meslek zor meslek kolay bir meslek değil ama her işin bir zorluğu vardır. Önemli olan zaten zoru başarmaktır. Ben kadınların zoru başaracağına inanıyorum. Yani kadınların da bu mesleği yapabileceğine inanıyorum. Çoğu kadın böyle zor meslekleri yapabiliyor. Bazen mesela bir şey söküp takıyorken müşteriler görüyor, azimli olduğum için arkamda duruyorlar, tebrik ediyorlar. Babam ve annem de bunu gördükçe gurur duyuyorlar ve daha çok arkamda duruyorlar. Bence kadınlar her şeyi başarabilir" diye konuştu.

"Edanur ben dahil herkesin ön yargısını kırdı"

Edanur'un yanına çalışmak için geldiğinde muhasebede çalışmak istediğini düşünüp, tamir kısmında çalışmak istediğini öğrenince şaşırdığını ancak yaptıklarıyla kendisini çok şaşırttığını söyleyen oto tamir ustası Mehmet Ezinel, "16-17 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Bir gün Edanur'un babası beni aradı ve kızının burada çalışmak istediğini söyledi. Ben de tabi bizim muhasebecinin yanında durabilir dedim. Hani hep ön yargı vardır ya bizlerde o yüzden öyle cevap verdim. O da dedi ki yok sanayi işinde çalışmak istiyor lastik sökme, tamir etme işleri dedi. Ben de yapabilir mi bilmiyorum bizim 5-6 eleman var ama hepsi erkek, bu kadar erkeğin içinde bir kadın eleman olur mu ama gelsin bir deneyelim dedim. Edanur'u da biliyorum hani tabiri caizse erkek gibidir ama yapabileceğine inanmamıştım. Gerçekten bizi çok şaşırttı. Ortalama bir buçuk yıldır bu sektörde. Zoru başardı ve aslında bize de bir şeyler kanıtlamış oldu. Kadınların bu sektörde de ilerleyebileceğini bizlere gösterdi. Eda gerçekten çok şaşırttı bizleri ben başarılarından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Eda'nın bu çabası da diğer kadınlara örnek oldu diyebilirim. Kadınlar istediğinde her şeyi başarabiliyor bunu bize gösterdi" dedi. - BURDUR