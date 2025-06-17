Burdur Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi'nde Mehmet Yavaş Başkan Seçildi

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR)- S.S. Burdur Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi seçimlerinde başkanlığa Mehmet Yavaş seçildi. Seçimde oy kullanmaya gelen üreticiler, "Maaş alan sizsiniz, sürünen biziz. Köylüden, tarımdan anlayan bir kimse yok" diyerek tepkilerini gösterdiler.

S.S. Burdur Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi seçimleri Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Yılmaz Gürcan'ın tekrar aday olmadığı seçimlerde Bilal Özel ve ekibi kırmızı, Mehmet Yavaş ve ekibi mavi, Nasuh Eroğuz ve ekibi de yeşil listeyle başkanlık için yarıştı. Sabah 10.00'da başlayan oy kullanma işlemleri saat 17.00'ye kadar devam ederken üretici ortaklar, belirlenen süre içinde oylarını kullandı.

Üreticiler oy kullanmaya giderken başkan adaylarına "Maaş alan sizsiniz, sürünen biziz" diyerek tepki gösterdi.

"Köylüden, tarımdan anlayan bir kimse yok"

Mevcut yönetime tepki gösteren üretici Muhammet Pastav, yaptığı konuşmada, pancar kooperatifi ile diğer tarım kurumları arasındaki fiyat farklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Tarım Kredi'de gübre 540 lira, Burdur'da 550 lira, Pancar Kooperatifi'nde 600 lira. Su borusu geçen yıl başka yerde 160 liraydı, Pancar Kooperatifinde 210 lira. Başkan tarımdan, köylüden anlayacak. Pancar Kooperatifinde 220 lira boru ama Karamanlı'da 160 liraya veriyorlar, hem de 2-3 ay vadeli. 4 sene önce verdiğim oylara bu ellerim kırılsın, yazıklar olsun. Köylüden, tarımdan anlayan bir kimse yok. Tarım kredi köylere mazot getiriyor, dağıtıyor. Pancar Kooperatifi'nden biz mazot da alamıyoruz, gübre de alamıyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. Bu yönetime kırmızı kart. Yeni gelecek arkadaşlar bunu unutmasınlar. Gerçekleştirmezseniz size de söylerim."

Oy sayımının ardından açıklanan sonuçlara göre, Mehmet Yavaş 4 bin 241 oy alarak kooperatifin yeni başkanı oldu. Nasuh Eroğuz bin 873, Bilal Özel ise bin 702 oy aldı.

Seçimi kazanan Yavaş ve ekibi, sonuçların açıklanmasının ardından davul zurna eşliğinde galibiyet kutlaması yaptı.