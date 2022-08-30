Burdur haberleri: Gölhisar Orman İşletme Sahası havadan denetlendi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü orman sahaları helikopter ile denetlendi. Isparta Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş tarafından yapılan denetimde Ataş'a Gölhisar Orman İşletme Müdürü Ramazan Başaran eşlik etti.

Isparta Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş, öncelikle Gölhisar İşletme Müdürlüğünde bir dizi denetimlerde bulunarak Gölhisar Orman İşletme Müdürü Ramazan Başaran'dan Gölhisar Bölgesi Orman Sahasında yapılan ağaçlandırma, orman yol yapımı ve erozyon çalışmaları yanında ı orman yangınları ihtimaline karşı alınan tedbirler, eğitim ve denetim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü ziyaretinden sonra, Isparta Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş, yapılan çalışmaları denetlemek amacıyla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopterle Gölhisar İşletmesi Orman Sahası üzerinde bir uçuş gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen bu denetim uçuşunda Gölhisar İşletme Müdürü Ramazan Başaran, Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş'a, saha üzerinde yapılan faaliyetler ve alınan tedbirlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. - BURDUR