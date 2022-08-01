Burdur haberleri | Burdur'un Bucak İlçesinde Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı Burdur habere göre Burdur'un Bucak ilçesinde dün öğleden sonra başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. MUHAMMET FATİH BAŞCI Burdur'un Bucak ilçesinde dün öğleden sonra başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Karaseki ve Çobanpınar Köyü arasında bulunan bölgede dün öğleden sonra başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Gece boyu müdahaleler devam ederken Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 10 uçak, 4'ü gece görüşlü olmak üzere toplam 14 helikopter, 66 arazöz, 8 dozer ve 360 personel ile yangına müdahale edildiği bildirildi. Ekipler havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. ANKA / Yerel Burdur Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Burdur haberleri | Burdur'un Bucak İlçesinde Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.