Burdur haberleri: Burdur'da Sağanak Yağış Etkili Oldu, Kuvvetli Rüzgar Ağaçları Devirdi

Burdur yerel haberi | Burdur’da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, sağanak yağış sonrası Burdur-Antalya karayolunda meydana gelen taşkın nedeniyle trafik bir süre durdu.

BURDUR'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU, KUVVETLİ RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, sağanak yağış sonrası Burdur- Antalya karayolunda meydana gelen taşkın nedeniyle trafik bir süre durdu.

Burdur'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Öğleden sonra başlayan sağanak yağışla birlikte başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle kentin birçok noktasında ağaçlar yollara devrildi. Pazar Mahallesi'nde bir ağaç kuvvetli rüzgar nedeniyle park halindeki arabanın üzerine devrildi. Araba da maddi hasar meydana geldi.

Burdur- Antalya karayolunda da sağanak yağış nedeniyle taşkın meydana geldi. Karayolları ekipleri tarafından iş makineleri ile yol temizlenirken ulaşım bir süre durdu.