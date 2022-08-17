Burdur haberleri | Burdur'da 12 Yaşındaki Çocuğu Cinsel İstismar Suçlaması ile Yargılanan Sanığa 16 Yıl Hapis Cezası

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'da 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçlaması ile yargılanan sanık, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

18 Mart 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Nadir Çin; ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Nadir Çin ile ilgili Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada, dün karar duruşması yapıldı.

Duruşmada, Nadir Çin'e son sözü soruldu. Çin; suçlamaları kabul etmediğini, çocuğun yalan söylediğini belirtti ve hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme, karar için duruşmaya kısa bir ara verdi. Aranın ardından mahkeme kararı açıklandı. Nadir Çin, "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamalarıyla toplamda 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.