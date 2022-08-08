Burdur haber... İngiliz bisiklet dergisi sayfalarında Kemer'e yer verdi

İngiliz bisiklet dergisi Mountain Biking Uk, Türkiye'nin en önemli bisiklet destinasyonları arasında yer alan Antalya'nın Kemer ilçesini sayfalarına taşıdı.

Kemer'in göz dolduran coğrafyasında yapılan ulusal ve uluslararası bisiklet organizasyonları, dünyada ses getirmeye devam ediyor. Daha önce Avrupa'da bisiklet camiasının yakından takip ettiği Fransız bisiklet dergisi BigBike, kapağı ve 6 sayfasında Kemer'e ve Sky To Sea Dağ Bisiklet Enduro Yarışlarına yer vermişti.

Fransız bisiklet dergisinin ardından Andy Lloyd'un imzasıyla İngiliz bisiklet dergisi Mountain Biking UK de Kemer'i sayfalarına taşıyarak, Kemer'in dünyanın en iyi bisiklet rotaları arasında yer aldığını anlattı. Dergide ayrılan Kemer sayfalarında Kemer'in güzellikleri, bölgenin bisiklet turizmi potansiyeli de ön plana çıkarıldığından bahsedildi.

"Kemerimizi en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, "Kemer'i en iyi anlatan organizasyonlar arasına giren ve Nisan ayı sonunda dünyada bir ilk olan Sky To Sea MTB Enduro Yarışlarını düzenleyerek, yurt içinden ve yurt dışından gelen sporculara ev sahipliği yapmıştık. Bu arada organizasyonumuza Avrupa'dan spor yazarlarını da davet etmiştik. Gelen spor yazarlarımız bu özel organizasyonu sayfalarına taşıyarak Kemer'in ve bölgenin tanıtımını yapmaya başladılar. Daha önce Fransa'da yayınlanan BigBike bisiklet dergisi Kemer'e ve etkinliğe 6 sayfa yer vermişti. Şimdi de İngiliz Mountain Biking UK dergisi Kemer'i sayfalarına taşımış. Bu Kemer için güzel bir şey. Tanıtım anlamında da Kemer'e büyük katkısı olacaktır. Kemerimizi en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA