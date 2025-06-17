Burdur'daki Alacak Verecek Davasında Tutukluluk Haline Devam

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR)- Burdur'un Gölhisar ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'i iş yerlerinin önünde pompalı tüfekle vurarak öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Metin Kızıllı'nın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay, 3 Eylül 2024 tarihinde Burdur'un Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Metin Kızıllı, Antalya'nın Korkuteli ilçesinden 07 BST 882 plakalı otomobiliyle alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'in Gölhisar'daki iş yerinin önüne geldi.

Metin Kızıllı, pompalı tüfeğiyle iş yeri önünde bekleyen Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'i vurarak olay yerinden kaçtı. Baba Ramazan Tin olay yerinde, oğlu Muharrem Tin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinden otomobiliyle kaçan Metin Kızıllı, polis ekipleri tarafından Tefenni ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Metin Kızıllı hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Kızıllı hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı.

Davanın ikinci duruşması, Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Metin Kızıllı, Ramazan Tin ve Muharrem Tin'in yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada mütaalasını sunan savcı, sanığın, her iki müşteki için ayrı ayrı tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan cezalandırılmasını, haksız tahrik indirimi uygulanmamasını ve tutuklukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Tin ailesinin avukatı ise sanığın hesap hareketlerinin daha detaylı incelenmesini talep ederek, bazı yeni tanıkların dinlenmesini istedi.

Sanık Metin Kızıllı, savcının mütalaasına karşı diyecek bir şeyinin olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.