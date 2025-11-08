Haberler

Burdur'da Trafik Kazası: Üniversite Öğretim Görevlisi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Burdur-Antalya Karayolu'nda gerçekleşen trafik kazasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim görevlisi Serkan Doğan hayatını kaybetti. Kazada tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da meydana gelen trafik kazasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim görevlisi Serkan Doğan hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Burdur- Antalya Karayolu Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kavşağında meydana gelen kazada Nagihan Ö. idaresindeki IF 72 SER plakalı tır, Serkan Doğan idaresindeki 07 NOJ 70 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Serkan Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Doğan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazada hayatını kaybeden Serkan Doğan'ın Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
