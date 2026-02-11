Haberler

Burdur'da Otomobilin Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı, Kaza Anı Kameralara Yansıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da, otomobilin çarptığı 24 yaşındaki Hüsnanisa A. ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Muhammet Fatih Başçı

(BURDUR) - Burdur'da otomobilin çarptığı 24 yaşındaki genç kadın ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Burdur-Fethiye yönünde seyir halinde olan Hüseyin Y. yönetimindeki, 15 NN 126 otomobil, Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 24 yaşındaki Hüsnanisa A. isimli genç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kadın ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken hastanede tedavi altına alınan genç kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte futbol bu! Como, Napoli'yi de devirerek, Inter'in rakibi oldu

İşte futbol bu! Dünya devini devirerek Inter'in rakibi oldular
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
Pedofili dosyasında olay kare: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor

Lağım patladı: Ben balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar

Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar
İşte futbol bu! Como, Napoli'yi de devirerek, Inter'in rakibi oldu

İşte futbol bu! Dünya devini devirerek Inter'in rakibi oldular
Akın Gürlek'ten boşalan koltuğa Can Tuncay oturdu

İşte Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in yerine geçen isim
Teknoloji devinde şok! Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor

Teknoloji devinde şok! Üretim duracak, çalışanlar işten çıkarılıyor