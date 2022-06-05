Burdur'da Sağanak Yağış Su Baskınına Neden Oldu… Vali Arslantaş:  "1 Kişi Hayatını Kaybetti" - Haberler

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından kent merkezinde su baskınları meydana geldi. Bir binanın bodrum katında yaşayan bedensel ve zihinsel engelli bir vatandaş hayatını kaybetti. Burdur Valisi Ali Arslantaş, "Maalesef 1 vatandaşımız vefat etti. 3 vatandaşımız yaralandı. Metrekareye 25 litre gibi bir yağış düştü. İlimize yıllık düşen yağışın yüzde 10'una tekabül ediyor" dedi.

Burdur'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinde su baskınları yaşanırken Burdur-Karamanlı yolu Çendik kavşağı mevkiinde su baskını ve heyelan nedeniyle trafik uzun süre tek taraflı verildi. Kent merkezinde bazı yollarda da çatlaklar oluştu.

Su baskınında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapan Burdur Valisi Ali Arslantaş şunları söyledi:

"MAALESEF 1 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ, 3 VATANDAŞIMIZ YARALANDI"

"Bugün akşam saatlerinde özellikle ilimiz merkezinde gök gürültülü bir sağanak yağış başladı. Akabinde ihbarlar gelmeye başladı. Öncelikle Burdur-Karamanlı yolumuzdaki Çendik kavşağı mevkiinde su baskını ve heyelan nedeniyle toparlanan rusubat yolu kapattı. Trafiği uzun süre tek taraflı olarak verdik. Şu anda temizlik aşamaları bitmek üzere. İlimiz merkezinde de 30 ev ve 1 düğün salonu olarak su baskını ihbarı aldık. Maalesef 1 vatandaşımız vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 3 vatandaşımız yaralandı. Bu 3 vatandaşımızın tedavileri tamamlandı. Çok şükür hastaneden taburcu olmaları da sağlandı. Metrekareye 25 litre gibi bir yağış düştü. İlimize yıllık düşen yağışın yüzde 10'una tekabül ediyor.

Meteorolojik veriler yağışın yarında devam edeceğini gösteriyor. 25 araç ve 77 personelimiz ihbar gelen noktalarda çalışmaya devam ediyor. Tüm kurumlarımız görevinin başında. Gelen ihbarlara müdahale etmeye devam ediyorlar. Vatandaşlarımızdan bu gece su baskını dolayısıyla evinde kalamayacak olanlara barınacakları yerleri arkadaşlarımız hazırladılar. Onlarla irtibat halindeyiz, kimseyi sokakta bırakmayacağız. Hasar tespitlerine de acilen başlıyoruz. Vatandaşımızın 1 yumurtası da kırılmış olsa onu yerine koyacak bir hasar tespit çalışmasını kapsamlı olarak sürdürüyoruz. İlçe merkezlerimizde durum sakin görünüyor. Karamanlı ilçesinin Bademli köyünde de 3 ev ve 6 ahırı su bastığı görünüyor. Vefat eden vatandaşımız bedensel ve zihinsel engelli."

ANKA / Yerel